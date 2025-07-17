Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üst düzey atama

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nda görev süresi dolarak ayrılan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Tahirah Mohamed Nor’un yerine 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Hanita Ahmad atandı. Hanita Ahmad, aynı zamanda Malezya Havalimanları bünyesinde Genel Müdür, Finans İş Ortağı ve Vergi Başkanı olarak görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Şirketler Grubu’nda son olarak liderliği ve içgörüsüyle grubun uçtan uca finansal iş ortaklığı ve vergilendirme işlevlerini başarıyla yöneten Hanita Ahmad, finans sektöründe 28 yılı aşkın hem ticari hem de danışmanlık rollerini kapsayan deneyime sahip. Hanita Ahmad, finans dönüşümü, vergi stratejisi, iş ortaklığı ve stratejik liderlik alanlarında elde ettiği birikim ve uzmanlığıyla İstanbul Sabiha Gökçen’in finansal büyümesine katkı sağlayacak.

İş birlikçi ve amaç odaklı liderlik tarzını benimseyerek değer oluşturma ve sürekli iyileştirmeye güçlü şekilde odaklanan Hanita Ahmad, MAHB’deki görevinden önceki 18 yıllık profesyonel iş hayatında PricewaterhouseCoopers (PwC) ve KPMG’de İcra Direktörü ve Direktör olarak üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Ayrıca çeşitli sektörlerdeki çok sayıda müşteriye vergi, düzenleyici uyumluluk ve iş dönüşümü konularında danışmanlık yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yeni CFO’su Hanita Ahmad, Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden Ticaret Lisansı (Muhasebe) derecesine sahip. Ahmad aynı zamanda, Malezya Chartered Tax Institute Konsey Üyesi ve Avustralya Sertifikalı Muhasebeci (CPA) topluluğu üyesi olan Hanita Ahmad, uluslararası forum ve seminerlerde konuşmacı ve panelist olarak uzmanlığını sık sık paylaşıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yatırımcısı ve işletmecisi olan Malezya Havalimanları (Malaysia Airports Holdings Berhad - MAHB) tarafından yapılan açıklamada, "Bu atama, aramızdaki en iyi yetenekleri destekleme ve uluslararası operasyonlarımızda güçlü mali liderlik sağlama konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Çeşitli paydaşlarla iş birlikçi yaklaşıma, karmaşık vergi ve uyumluluk konularını yönetmede güçlü bir yeteneğe sahip olan Hanita Ahmad’ın ISG’deki liderliğiyle finansal mükemmelliği en doğru biçimde yönlendireceğinden ve Türkiye pazarındaki sürekli büyümemizi destekleyeceğinden eminiz" ifadeleri kullanıldı.