Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni bir lezzet durağı: NumNum Street Food hizmete açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni iş birlikleriyle misafirlerini farklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. Sokak lezzetlerini bir "atıştırmalık" olmaktan çıkarıp şehir yaşamının merkezine taşıyan NumNum Street Food’un yeni şubesi, havalimanındaki İç Hatlar Gidiş Terminali’nde açıldı.

Gençlerin ilgi gösterdiği yeme-içme mekanları arasında öne çıkan ve günün her anına hitap eden menüsüyle geniş bir kitleye ulaşan NumNum Street Food, Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali’nde yeni şubesini açtı. Tex-Mex kültürünün özgün tatlarını çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak, sokak yemeği deneyimini büyütmeyi hedefleyen firma, havalimanının dinamik trafiğiyle uyumlu olarak yolcular için hızlı, lezzetli ve kaliteli seçenekler sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, hızlı ve güvenilir yemek deneyimi vadeden firmayı havalimanında görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Maybek, "Ülkemizin güçlü markası NumNum’ın sokak lezzetlerine getirdiği dinamik bakış açısı, havalimanımızın yüksek enerjisiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. NumNum Street Food, terminalimizdeki hareketlilik içinde modern seyahatin pratik ve en önemlisi kaliteli bir lezzet durağı olacak. Bugün burada bir restoran açılışından öte misafirlerimizin seyahat deneyimini bir üst seviyeye taşıyan önemli bir adımı da atıyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşan Avolta F&B Genel Müdürü Hasan Dumrul ise, "Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanına böylesine güzel bir markayı kazandırmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sabiha Gökçen’den uçan yolcularımız için marka sayımızı artırarak hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Avolta iş birliğiyle hayata geçirilen Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yeni restoran, Büyükşefler A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren NumNum Street Food’un Türkiye’deki 5’inci şubesi oldu. Firma, yolculuk öncesi hızlı ve güvenilir bir yemek noktası olmanın ötesine geçerek seyahat deneyiminin vazgeçilmez parçalarından biri olmayı hedefliyor.