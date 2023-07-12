Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yol verme kavgası
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürücüler arasında yol verme yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürücüler arasında yol verme yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede son bulurken, kavga nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.