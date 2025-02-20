Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kaza: Kayan araç demir bariyerlere çarptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaydı. Ters yöne dönen otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kaza: Kayan araç demir bariyerlere çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaydı. Ters yöne dönen otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışından dolayı kayan otomobil ters yöne dönerek demir bariyerlere çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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