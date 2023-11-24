Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, AJet ile ekonomik havayolu işletmeciliğinde merkez oldu

THY’nin alt markası Anadolujet’in AJet olarak Sabiha Gökçen merkezli bir havayoluna dönüşmesiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) ekonomik havayolu işletmeciliğinde hub oldu.

Temmuz 2023 itibarıyla Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin ilk uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Teknik A.Ş. hangarında düzenlenen lansmanda tanıtıldı. Yeni logosunda kırmızı renge veda eden, mavi ve siyah renkleri kullanan AJet’in kurumsal renklerini taşıyan uçağı ilk kez görücüye çıktı. AJet’in global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmek ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla genel müdürlüğün yönetim merkezini Sabiha Gökçen olarak belirlemesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin iki dev düşük maliyetli taşıyıcısına ev sahipliği yapacak.

Şirket kurulumunun ardından AJet’in uçuş operasyon yetkisi alması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) farklı meydanlar için slot talebinde bulunması, özellikle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın önemini arttırıyor. ’Havalimanı otoritesi’ HEAŞ verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, ekim itibarıyla bir önceki yılda taşınan yolcu sayısını geçti. 2024 yılının ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması beklenen AJet uçaklarının İstanbul Sabiha Gökçen’de yolcu trafiğini olumlu etkilemesi bekleniyor.

“İş verimliliği ve bağlanabilirliği artırmak isteyen havayolları için havalimanımız tercih sebebi”

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, bu gelişmenin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "AJet’in genel merkez olarak Sabiha Gökçen’de konumlanma kararı, iş verimliliği ve bağlanabilirliğini artırmak isteyen havayolları için havalimanımızın tercih sebebi olmasının bir kanıtıdır. Tüm havayolu şirketleriyle bugüne kadar kurduğumuz ortaklıklara değer veriyoruz. ‘Şehrin havalimanı’ olarak yeni iş birlikleri ile destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sabiha Gökçen 53 ülkede 122 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 162 destinasyona hizmet veriyor" ifadelerine yer verildi.