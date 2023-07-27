SABİM eylem kararı aldı

Sağlık alanında hizmet sunan 21 STK ile HEKİMSEN önderliğinde kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) 1-2 Ağustos tarihinde eylem kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan HEKİMSEN Kurucu Başkanı Dr. Adil Kurban, "1-2 Ağustos’ta, yaşanan sağlıkta şiddet ve toplu sözleşme döneminde hekimlere karşı yapılan ayrımcılık sebebiyle sendikamız tarafından eylem kararı alınmıştır. 21 sağlık sendikasının oluşturduğu SABİM platformunun içinde HEKİMSEN olarak yer almaktayız. Dolayısıyla bu eylem kararına bizimle beraber, diğer iki hekim sendikası ve ayrıca 18 sendika daha katılacaktır. Bu nedenle katılım çok yüksek olacaktır. Eylemde görüşmek üzere diyerek hekim ve sağlıkçıların haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Bu zamana kadar hekimlerin haklarının yeterince savunulmadığını dile getiren Kurban, "2022 -2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında doktorların dışında kalan sağlık çalışanlarının hastanelerin döner sermayelerinden aldığı sabit ödeme payı yüzde 20 artırıldı. 7. dönem toplu sözleşme teklifinden 6. dönem toplu sözleşme kazanımımız olan sabit ödemelerin yüzde 50’ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Hekimler bilerek kışkırtılıyor. Bizim hakkımızı mevcut etkisiz sendikalar alamayacaktır bu net ve aşikardır. Doktorların itibarını aşağı çekmek isteyenler bizim sesimizi duymazlıktan gelerek, toplu sözleşme için istediği taleplerden biri hekimler hariç deme cüreti gösterilmiştir. Bu durum kabul edilemez. Hekimlerin hakları yapılan haksızlıklara rağmen bizler tarafından gözetilecek ve yasal tüm haklar kullanılacaktır" diye konuştu.