Sabite Sevim Özgür'e Son Görev

Merhume için düzenlenen cenaze törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılarak Özgür ailesinin acısını paylaştı. Başkan Balcıoğlu, cenaze töreni sonrası yaptığı paylaşımda Sabite Sevim Özgür’e Allah’tan rahmet dileyerek, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Cenazeye ayrıca Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ile birlikte Özgür ailesinin yakınları, dostları ve akrabaları katıldı. Sabite Sevim Özgür, sevenlerinin duaları eşliğinde ebediyete uğurlandı.