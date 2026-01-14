Sabri Özer: Çiftçi Krediye Ulaşamıyor, Üretim Tehlikede

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, yaptığı açıklamada 2025 yılının çiftçiler açısından son derece zor geçtiğini söyledi. Kuraklık, don ve sel nedeniyle üretimde ciddi kayıplar yaşandığını belirten Özer, üreticinin borçlarını ödeyemediğini ve krediye ulaşamadığını vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından kredi kullandırımı için “vergi borcu yoktur” yazısı istenmesinin çiftçiyi kilitlediğini ifade eden Özer, “Çiftçimiz en çok ihtiyaç duyduğu dönemde finansmana erişemiyor. Bu durum doğrudan üretimi durduruyor” dedi.

Süt fiyatlarının düşük kalması nedeniyle hayvanların kesime gittiğini belirten Özer, hayvancılığın hızla dışa bağımlı hale geldiğini söyledi. Girdi maliyetlerindeki yüksek artışlara da dikkat çeken Özer, gübre, yem ve mazottaki artışlara karşın ürün fiyatlarının yeterince yükselmediğini ifade etti.

Sabri Özer, genç çiftçilerin köylerinde kalabilmesi için Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanması ve tarımsal kredilerde SGK ile vergi borcu şartının kaldırılması gerektiğini belirterek, “Üretici korunmazsa gıda güvenliği de tehlikeye girer” uyarısında bulundu.