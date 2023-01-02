Sabriye Şengül, Bellator'da ringe çıkıyor

MMA dövüşçüsü Sabriye Şengül, 25 Şubat’ta Dublin’de düzenlenecek Bellator’da Fransız dövüşçü Luvie Bertaud karşısında ringe çıkacak.

Milli dövüşçü Sabriye Şengül, 5 kıtanın en iyi şampiyonlarının kafes içinde yaptığı dövüş organizasyonu olan Bellator’da mücadele edecek. İrlanda’nın Dublin şehrinde Sabriye Şengül’ün MMA’daki rakibi, Fransız dövüşçü Lucie Bertaud oldu. 25 Şubat’taki maça az bir süre kala milli dövüşçü, antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dünyanın en büyük dövüş arenalarından biri olan Bellator’da profesyonel dövüşen Sabriye Şengül, bu organizasyonda kafese çıkan ilk Türk kadın dövüşçü unvanının sahibi konumunda. Profesyonelde 2 kez dünya kick boks şampiyonluğu ve birçok başarıya imza atan Şengül, bu maçı da kazanarak galibiyeti Türkiye ve şehitlere armağan etmek istediğini söyledi.

MMA de Bellator’la iyi bir kontrat yaptığını, hedefinin Bellator’da da dünya şampiyonluk kemerini kazanmayı çok istediğini söyleyen Şengül, "Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah bunu da başaracağım" diye konuştu.