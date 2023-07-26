Saç kırılması neden olur sorusu saçlarının canlılığını kaybeden insanların en çok araştırdığı noktalardan bir tanesidir. Saçların sağlıkla uzaması ve görünüm olarak kusursuz görünmesi herkesin istediği unsurlar arasında yerini alır. Saçlarınızın ihtiyacı olan nemi saçlarınıza kazandırarak sağlıklı saçlara kavuşmanız mümkündür.

Saçlar gerek hava kirliliği gerekse de maşa ve düzleştirici gibi etkenlerden dolayı kırılarak hassaslaşabilir. Kısa süre içerisinde saçlarınıza gerekli bakımın yapılmadığı durumda günden güne saçlarınızın kırılmasına şahit olabilirsiniz. Saçlarda meydana gelen saç kırıklığının oluşma nedenlerinden bir tanesi dış kaynaklardan olsa da bir diğer bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi de vitamin ve mineral eksikliğidir.

Vitaminler arasında saçlar için büyük bir önemi olan çinko, selenyum, biotin, niasin gibi vitaminler saçların canlılık kazanmasına ve sağlıkla uzamasına destek olur. Bu vitaminlerin eksikliği durumunda saçlarınızda güç kaybı, yoğun dökülme, hassaslaşma ve kırılma durumları meydana gelebilir. Saçlarınıza ne kadar bakım yaparsanız yapın vitamin eksikliğini gidermediğiniz takdirde saçlarınızdaki problem artarak devam edecektir.

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Saç Kırılmasına Neden Olan Dış Faktörler Nelerdir?

Saçlarda kırık oluşmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi dış faktörlerdir. Hava kirliliği başta olmak üzere saçların sürekli olarak ısıya maruz kalması saç kırığına neden olur. Aynı zamanda yaz ayları geldiğinde deniz, havuz gibi faktörler saçların kurumasına neden olmasından dolayı saçları cansızlaştırır ve kırılmasına neden olur.

Vücudunuza günlük olarak almanız gereken vitamin ve mineral dışında saçlarınızı dış faktörlerden de korumanız gerekir. Özellikle 180-190 derecelik ısıda saçlarınızı sürekli olarak düzleştiriyor, fön çektiriyor ya da maşa yapıyorsanız mutlaka bir süre ara vermeniz de fayda vardır.

Her gün düzleştirici ile saçların yapılması uzmanlar tarafından da tavsiye edilmez. Saç kırılması neden olur problemi yaşamamak adına saçlarınızın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve nemi saçlarınıza kazandırmanız tavsiye edilir.

Saçların Sağlıklı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Saçların sağlıklı olup olmadığını anlamanın pek çok yolu vardır. Öncelik olarak saçlarınızı tamamen ıslatın. Islak saç telini hafifçe çekin saç telleri esnemede direkt olarak kopuyor ise saçlarınızda hem protein fazla hem de nem eksikliği mevcut demektir. Saç teliniz önce esneyip uzuyor, sonrasında kopuyor ise fazla nem, eksik protein olduğu söylenebilir. Son olarak saçlarınız kopmuyor ve eski haline dönüyor ise saçlarınız son derece sağlıklıdır. Saç kırıkları neden olur, kırık saçlar nasıl düzelir sorusuna cevap bulmak için sizler de ufak bir test yöntemi ile saçlarınızın sağlıklı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Saçlarınızın sağlıksız olduğu durumda ise besleyici takviyeler ve gerekli bakımlar ile saçlarınızı eski canlılığına kavuşturabilirsiniz.

Saçların Sağlıklı Olması İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kadınların en büyük makyajlarından bir tanesi saçlardır. Saçların ışıl ışıl parlaması, istenilen şekli kolaylıkla alabilmesi için saçlarınıza emek vermeniz şarttır. Herkesin hayallerinden bir tanesi ışıl ışıl parlayan saçlar olsa da yanlış bakım teknikleri, kullanılan ürünler ve eksik vitaminler hayallerinizin önüne geçebilir. Saçların sağlıklı olabilmesi için uygulanması gereken belli başlı adımlar vardır. Bu adımlar şu şekildedir;

Saçlarınızı düzenli olarak kestirin

Kırılan saçlarınızın yeni çıkan saçlarınıza sağlıkla uzamasına engel olmaması için saçlarınızın mutlaka düzenli olarak kestirilmesi gerekir. Saçlarınızın pürüzsüz görünüme kavuşması için her mevsim geçişlerinde uçlarından kestirerek saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Saçlarınızın nemli olmasını sağlayın

Nemini kaybeden saçlar kırılmaya en çok müsait olan saçlardır. Bu nedenle özellikle yaz ayları geldiği zaman saçlarınızın neminin kaybolmaması adına mutlaka saçlarınızı nemlendirmeniz gerekir. Nemsiz kalan saçlar tamamen kuruyarak daha fazla kırılmaya neden olabilir.

Haftada bir gün mutlaka maske uygulayın

Saçlarınızın ışıl ışıl olması için bakım rutinlerinizde mutlaka maskeye yer vermeniz gerekir. Maskeyi en az haftada iki kez olacak şekilde saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Uyguladığınız saç maskesini saçlarınızda 5 dakika bekleterek sonrasında yıkayabilirsiniz.

Vitamin Eksikliğinde Saçta Ne Gibi Durumlar Oluşur?

Vitamin eksikliği hem vücut için hem de saçlar için büyük önem arz eder. Saçlarınızda kırılmalara, dökülmelere neden olan vitamin eksikliği birçok farklı problemi de beraberinde getirir. Saç denilince akla ilk gelen vitaminlerden bir tanesi olan biotin, saçlar için olmazsa olmaz vitaminlerden bir tanesidir. Bu nedenle saçlarınızda meydana gelen problemlerde biotin eksikliğinden söz etmek mümkündür.

Biotin eksikliğinde saçların kısa süre içerisinde beyazladığı ve saçların dökülmesine neden olduğu da görülür. Çinko eksikliğinde sağlıklı saç folikülleri azalır ve saçların sağlıklı bir şekilde uzaması zorlaşır. Selenyum eksikliğinde de çinko eksikliğinde olduğu gibi saçlarınız sürekli olarak dökülür ve güçsüzleşir. Aynı zamanda saçlarınız daha kırılgan bir hale gelir.

Vitamin eksikliğinin giderilmediği durumlarda saçlarınız her geçen gün daha da cansızlaşarak istediğiniz görünüme kavuşmamanızı sağlar. Sizler de saçlarınızda yaşamış olduğu saç kırığı, saç cansızlığı problemlerini geride bırakmak isterseniz saçlarınız için uygulanması gereken bakım, onarım ve tedavi süreçlerini tamamlayabilirsiniz. Her saçın düzene girme süreci birbirinden farklı olmasından dolayı tüm kullanmış olduğunuz ürünlerin, vitaminlerin mutlaka düzenli olarak kullanılması şarttır. Düzenli kullanım sonucunda saçlarınızdaki değişikliği kolaylıkla fark edebilirsiniz.