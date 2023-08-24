Saç yüklü tır takla attı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden saç yüklü tır takla attı. Zeytin ağaçlarının arasında ters duran tır şoförü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saç yüklü tır takla attı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden saç yüklü tır takla attı. Zeytin ağaçlarının arasında ters duran tır şoförü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesi, Orhangazi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APY 265 plakalı tır şoförü Ö.T., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Saç yüklü, yol kenarındaki zeytin ağaçlarının arasına girerek ters döndü. Yoldan geçenlerin yardımı ile kurtarılan Ö.T., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.