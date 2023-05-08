Sacha Boey cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Boey, İstanbulspor maçında oynayamayacak.

Sacha Boey cezalı duruma düştü
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EditörEditör
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sina pırlanta
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4d
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Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Boey, İstanbulspor maçında oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Bu mücadele öncesinde Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ile Milot Rashica sarı kart sınırında olan isimlerdi. Sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcu Sacha Boey, 38. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Boey, gelecek hafta deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında görev alamayacak.