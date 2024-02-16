Sacha Boey sakatlandı

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey'un antrenmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sacha Boey sakatlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Alman ekibi Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey’un antrenmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Transfer döneminde Galatasaray’dan, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey’un sakatlandığı ifade edildi. Münih’in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Boey’un antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtildi.

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MDK
MDK
MDK

23 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla şu ana kadar 2 resmi maçta görev almıştı.