SAD-DER Hatay'da Kurtardıkları Depremzedelerle Silivri'de Buluştu

Karaca, “O zorlu günlerde gösterdikleri dirayet ve umudu yeniden hatırlamak, onların sağlıklı ve güvende olduğunu görmek bizler için tarifsiz bir mutluluk. Her birinin hayatına dokunabilmek, o anlarda yanlarında olabilmek en büyük sorumluluğumuzdu. Bugün bu sofrada birlikte olabilmek, hayatın ne kadar kıymetli ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Birlikte aştığımız o zorluklar, bizleri birbirimize daha da kenetledi. Her şeyin ötesinde, hepimiz için büyük bir umut kaynağı oldular. Birlikte güçlüyüz ve geleceğe hep birlikte umutla bakacağız,” dedi.

Silivri’deki buluşma, hem kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hem de birlikte geçirilen o zorlu anların ardından yeni umutlarla geleceğe bakma fırsatı sundu