SADEM'de aşure günü etkinliği düzenlendi

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uluslararası öğrencilerin de katılımıyla ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM), ‘Aşure Günü’ etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde merkez bünyesinde eğitim gören merkez öğrencilerine, akademik ve idari personellere SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu tarafından aşure ikramında bulunuldu. İkram ve gün nedeniyle dualar edildi. Etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ile Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen de katıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, “Öğrencilerimizin ülkemizin kültürünü daha yakından tanıması ve burada geçirdikleri vakitten keyif almaları için düzenli olarak birçok farklı alanda faaliyetlere devam ediyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle ülkemizde hem Kerbelâ şehitlerimizi anmak hem de komşuluk kültürümüzün bu güzel geleneğini öğrencilerimize göstermek için ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenledik. Tanıtıcı ve öğretici faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.