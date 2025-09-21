Sadettin Saran: 'Biz bu birliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün'

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kongre üyelerine yaptığı konuşmada, "Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe’nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. İnşallah Ali Bey’le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak yeni başkan oldu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun seçim sonuçlarını açıklaması sonrası Saran, kongre üyelerine konuşma yapmak için kürsüye geldi. Saran, "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki, görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe’nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey’le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız. Biz bu birliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik ve beraberliği sağlayalım" ifadelerini kullandı.