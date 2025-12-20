Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ’uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak’ suçundan ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha sonra saç ve kan örneği için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada kan ve saç örneği veren Sadettin Saran, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılarak Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayına getirildi.