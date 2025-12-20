Sadettin Saran, galibiyet coşkusunu taraftarlarla yaşadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve sonrasında serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor karşılaşmasını izlemek için geldiği statta galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından ifade veren ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından taraftarların kendisini çağırması sonrası sahaya indi ve karşı tribünde bulunan taraftarların oraya gitti. Saran, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşarken, Fenerbahçeli taraftarlar da "Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu. Taraftarları alkışlayan Saran, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alandan ayrıldı.