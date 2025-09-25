Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, için kulüp binasında mazbata töreni gerçekleşti. Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, burada yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç’a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

"Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz"

Başkan Sadettin Saran ise, "Seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

"Başkana da bol şans diliyorum"

Eski başkan Ali Koç da Mosturoğlu’na teşekkür ederek, "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan’la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç’a plaket takdim ederken, tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.