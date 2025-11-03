Şadi Özdemir: 'Nilüfer'de doğanın sesinin yankılandığı bir kent olma hedefiyle ilerliyoruz'

Nilüfer Belediyesi’nce bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu, Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

İnsan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilen "tek sağlık" yaklaşımı, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çalışmasını öngören önemli bir kavram olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Nilüfer Belediyesi’nce düzenlenen Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu birçok farklı meslek kolunu biraraya getirdi. Türkiye’de "tek sağlık" kavramı üzerine sempozyum düzenleyen tek ilçe belediyesi olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, programın açılış konuşmasında, "Tek sağlık yaklaşımı, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün oluşturduğu dörtlü yapı tarafından dünyanın sağlıklı geleceği için özel olarak ele alınan evrensel bir konudur. Nilüfer Belediyesi olarak bu evrensel yaklaşımımızı uzmanlarla tartışmaktan ve geleceğe dair yol haritası oluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nilüfer’de biz "tek sağlık" yaklaşımının yaşamın her alanına yansıyan bir değer olarak görüyoruz. 2003 yılında kurduğumuz Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi, yeşil alanlara duyduğumuz hassasiyetimiz bu anlayışı kendimize temel edindik. Son 1 yılda da imar rantına karşı kararlı duruşumuz yaşamın bütününe sahip çıkan bu çizgimizi korumaya devam etmek. Çünkü biliyoruz ki bir kentin gerçekten sağlıklı olabilmesi için insanın, hayvanın ve doğanın düşünülebilmesi bir zorunluluktur. Nilüfer Belediyesi olarak biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. İklim krizi karşısında tek başına çözümler yetersizdir. Sağlık sektörü, akademik odalar, üniversite, sivil toplum ve yerel yönetimler birlikte hareket etmek zorundalar. Nilüfer’de doğanın sesinin yankılandığı bir kent olma hedefiyle ilerliyoruz. Tüm bu çalışmalar Nilüfer’in gerçek bir tek sağlık kenti haline getirmek içindir. Türkiye’de bu sempozyumu gerçekleştiren tek ilçe belediyesi olmanın gurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sempozyum meslek odaları temsilcileri ve akademisyenlerce gerçekleştirilen sunum ve soru-cevap bölümüyle devam etti.