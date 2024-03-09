Şadi Özdemir üniversiteli gençlerle buluştu

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Görükle’de üniversiteli gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Özdemir, gençlerin en büyük sıkıntıları olan barınma ve yemek konusunda yeni projeler hayata geçireceklerini belirterek “Hayırseverler desteğiyle yeni yurt yapacağız. Öğrencilerin ucuz ve sağlıkla gıdaya ulaşabileceği lokanta projemiz de var” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, ekonomideki kötü gidişattan en fazla etkilenen kesim olan üniversiteli gençlerle buluştu. Görükle Gençlik Evi’deki buluşmaya gençlerden büyük katılım oldu. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin’in de katıldığı buluşmada Şadi Özdemir, yönetime geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve “Bütün çalışmalarımızı katılımcılıkla, ortak akılla yürüteceğiz. Gençlerle ilgili ne yapacaksak size de danışacağız birlikte nasıl olacağına karar vereceğiz” dedi.

"En büyük sorun barınma ve yemek"

Gençlerin sorularına da cevap veren Şadi Özdemir’e gelen taleplerin büyük kısmı barınma, ulaşım ve yemek desteği oldu. Gençlerin sorunlarının farkında olduklarını söyleyen Özdemir, “Ekonomik şartların bu kadar ağırlaştığı bu dönemde gençlerin eğitim hayatlarını güçlükle sürdürdüklerini biliyorum. Sizleri dinledim ve en büyük kaygınızın bütçelerinizi denkleştirmek olduğunu bir kez daha gördüm. Burada hepimize görev düşüyor. Sizi, bunları düşünmek zorunda bırakmamalıyız. Siz eğitiminize odaklanmalısınız. Bu durum çok üzücü. Barınma ve yemek konusunda daha fazla destek sağlanmalı. Bu konuda hayırseverler desteğiyle kentimize yeni öğrenci yurtları kazandırmak gibi bir projemiz var. Ayrıca özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşabilecekleri alternatifleri hizmete sunacağız” dedi.