Sadrettin Özçimi ile müzik ve sanatın buluşması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sanat etkinlikleri çerçevsinde Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde sahne alan neyzen ve ebru sanatçısı Sadrettin Özçimi, sevenlerine tatlı bir söyleşiyle unutulmaz bir akşam sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri birbirinden güzel programlarla devam ediyor. Sanatın yaşadığı, kültürel etkinliklerin aralıksız sürdüğü Büyükşehir takvimi, “Sadrettin Özçimi ile Sanata Dair” programıyla devam etti. Ney ve Ebru Sanatçısı Sadrettin Özçimi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeniden sevenleriyle buluştu. Sadrettin Özçimi, programın ilk bölümünde Sakaryalılarla karşılıklı söyleşi yaptı. Konuşmalara zaman zaman Özçimi’nin ekibinden Muhammed Hakkı Özçimi’nin tambu çalgısı, Harun Cura’nın ise güzel sesi eşlik etti. Katılımcılara önemli tavsiyelerde bulunan sanat duayeni Özçimi, “Kendini arayan insan doğruyu buluyor; yeter ki aramaya başlasın kendi cevherini” vurgusu yaptı. Klasik ney üslubunun ve Türk ebrusunun önemli temsilcilerinden neysen ve ebru sanatçısı Sadrettin Özçimi, anlatımında belli kesitlerine yer verdi. İnsanların ebru sanatını yalnızca tekkelere özel zannettiğini belirten Özçimi, “İnsan ruhunun görümünü ve tebligatında kullanıldığı zannediliyor, aslında böyle bir şey yok. Ebru hiçbir zaman hiçbir tekkeye girmemiştir. Hiçbir tekkede ebru tahsili yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi.