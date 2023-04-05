Sadri Alışık 98'inci doğum gününde mezarı başında anıldı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık, 98’inci doğum gününde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Turist Ömer tiplemesiyle hafızalara kazınan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, ünlü devlet tiyatrocusu Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmişti. Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol alan Sadri Alışık, bugün 98’inci doğum gününde mezarı başında anıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan anma törenine, Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık ve ailesinin yanı sıra sevenleri de katıldı.

“Kocaman sarılmak istediğimiz insanları küçücük bir merhaba ile anıyoruz”

Babası Sadri Alışık’tan bahsederken duygulandığı görülen Kerem Alışık, “Sadri Alışık bugün 98 yaşında oldu. Neredeyse 100 yıla yakın, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı ile yaşıt. Bugün dünyaya merhaba dedi, biz de bugün burada ona merhaba diyoruz. 28’inci yokluğunda. Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanları küçücük bir merhaba ile anıyoruz maalesef” dedi.