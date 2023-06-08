Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 4-6 Yaş Değerler Eğitimi Safa Merve Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencilerinin yılsonu gösterilerine yoğun ilgi gösterildi.

Programa, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin, İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu, öğrenciler ve velileri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşma yapan Muratlı İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu, okulla ilgili "Okulumuz, 6 Eylül 2021 tarihinde eğitim öğretime İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Yavuz Sultan Selim Anaokulunda misafir sınıf olarak 18 öğrenci ile başlayıp, 12 mezun vererek eğitim öğretim hayatına kattı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemine Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde açmış olduğumuz Safa Merve 4-6 Yaş Değerler Eğitimi binasında başladık. Okulumuz şu an 6 sınıf ile eğitim öğretime devam etmektedir. Bu eğitim-öğretim yılına 86 öğrenci ile başlanmış olup, bugün itibariyle 32 öğrencimizi mezun edeceğiz. Okulumuzda çocuklarımıza değerler eğitimi, tamamlayıcı kazanımlar, gelenekler göreneklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz öğretilmektedir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak protokolü çerçevesinde resim, spor, drama, dil etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Yıl içerisinde çocuklarımızın edindikleri değerler eğitimleriyle onların daha merhametli, daha özverili, daha saygılı, daha sevgili, daha cömert, daha yardımsever ve birçok insani değerleri kazanmalarına, benimsemelerine ve hayatlarına tatbik etme hususlarında rehberlik etmeye özen gösteriyoruz. Hedefimiz çocuklarımıza milli ve ahlaki değerlerimizi kazandırmak. Çocuklarımıza bilgiyi, irfanı, hikmeti sevdirmek, psikolojik ve sosyolojik yönde gelişmelerini ve temel alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak, kendilerini ifade edebilmelerine imkân sağlamak, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunacak sağlam karakterli ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir" dedi.

Muratlı İlçe Kaymakamı Bülent Uygur ise kısa zamanda okulun öğrenci sayısının büyüdüğünü ve binasının tamamlanıp faaliyete girdiğini hatırlatarak, başta okulun hazırlığı aşamasında emeği geçenler olmak üzere herkese de teşekkür etti. Minik öğrencilerin gösterileri veliler ve misafirlerden tam not aldı. Gösteri sonrası Safa Merve Kur’an-ı Kerim Kursu’nun bu yılki mezunları, sahneye çıkarak katılımcıları selamladı.