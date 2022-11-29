Saffet Akyüz: 'Bu olaylara karışanların futboldan men edilmesini talep ediyoruz'

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Biz dernek olarak profesyonel futbolculara, futbolun içinde olan tüm birimlere gerekli önlemlerin alınması ve statlarımızın daha güvenli hale gelmesini söylüyoruz. Bu olaylar karşısında fiili hareketi yapan bütün insanların cezalandırılmasını ve futboldan men edilmesini federasyonumuzdan talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, Göztepe - Altay maçında yaşanan tribün ve saha olaylarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yaşananları tasvip etmediğini dile getirerek sözlerine başlayan Akyüz, “Hepimiz futbol şemsiyesinin altındayız. Son yıllarda futbol değerimiz bu yaşanan olumsuzluklarla beraber gittikçe değer kaybediyor. Bunu yukarıda tutmamız gerekiyor. Ozan kardeşimize yapılan bu saldırı, insanlık dışı bir saldırı. Hiçbir insana arkadan böyle bir darbenin yapılması mümkün değil. Kendisini aradık, konuştuk. Gereğinden çok daha güzel bir tepki vermiş vücudu, bu sevinçli tarafı. Biz dernek olarak, profesyonel futbolculara, futbolun içinde olan tüm birimlere gerekli önlemlerin alınması ve statlarımızın daha güvenli hale gelmesini söylüyoruz. Bu olaylar karşısında fiili hareketi yapan bütün insanların cezalandırılmasını ve futboldan men edilmesini federasyonumuzdan talep ediyoruz. Devamında da futbolun bileşenleri olarak bizler, futbolcular, federasyon, kulüpler ve basın bir araya gelerek bu olayın yaşanmaması için ne gibi önlemler alınması gerektiğiyle ilgili bir konsorsiyum yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Uygulanabilir bir çözüm bulmamız gerekiyor"

Söz konusu olumsuzlukların Türk futbolunun imajını zedelediğine de dikkat çeken Başkan Akyüz, “Türkiye 80 milyonluk bir nüfus. Futbol en sevilen spor, düşünün Süper Lig’de bu tür olaylar oluyorsa.. Geçtiğimiz günlerde Amatör Lig’de hakem kardeşimizi dövdüler ve Amatör, Süper Amatör Ligleri iptal oldu. Belki 2-3 hafta oynanmayacak. Olan bu ama başlangıca dönüp nasıl bunu değiştirebiliriz, tüm birimlerin bir araya gelmesi ve ertelenmeden bununla ilgili karar alınması gerekiyor. Alt liglerdeki sahaları nasıl daha güvenli hale getirebiliriz. Biliyorsunuz bu yıl içinde Spor Yasası çıkacak, bunun acilen çıkarılması lazım. Çıkarılan yasanın da uygulanması ve tabii seyircisiz bir futbol olmayacağına göre, seyircilerimizin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü şu ana kadar görünen, seyircinin şunu bilmesi gerekiyor; futbolcu bir taraftar değildir ve mesleğini yapıyordur. Bir yıl göstermiş olduğu başarı, gelecek yılındaki kariyerini etkilediği için futbolcu bugün Galatasaray’da, yarın Fenerbahçe de, diğer gün Altay’da da oynayabilir. Bununla ilgili mutlaka taraftara bilinçlendirilmesi gerekiyor. Futbolcu taraftar değildir, işini yapıyordur. Bu anlamda da her rakibe karşı direnç gösteriyor, taraftarın bunu anlaması gerekiyor. İnşallah bu bilinci topluma yayarak, yeni nesillerimize futbolun birleştirici güzelliğinden faydalanarak futbol değerimizi yukarı çekmemiz gerekiyor. Çünkü futbolda sadece Türkiye yok ve Avrupa’da da bu konuda temsil ediliyoruz. Bugün manşetlerde Türkiye var. Bizden bununla ilgili savunma istiyorlar, buna nasıl tepki verebiliriz, nasıl çözebiliriz diye. Bu bileşenlerin bir araya gelip mutlaka konuyu masaya yatırıp uygulanabilir bir çözüm bulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Josef olayında federasyonun kararı tekrar düşünülmeli"

Türkiye’de futbolun değerli bir marka olduğunu ve bu markayı yukarıda tutmak gerektiğini belirten TPFD Başkanı Saffet Akyüz, “Şimdi artık biliyorsunuz sosyal medyadan tut, basına artık dünyadaki tüm olayları görebilme imkanımız var. Bir oyuncunun transferinde ülke şartları, orada ne kadar para kazanabileceği, güvenliğin olup olmadığıyla ilgili olarak Türkiye yükselen bir değer, coğrafya olarak. Parasal olarak da iyi paralar veriliyor futbola ama bu yaşanan süreçte tabii gelen oyuncu böyle negatif şeylerle Türkiye’yi tercih etmeyebilir. Josef olayında da benim düşüncem, federasyon bir karar verdi, saygı göstermemiz gerekiyor. Emsal temsil ediyor. Biz Profesyonel Futbolcular Derneği olarak şöyle bakıyoruz; sahanın içindeyim, bu fiili bir olay, Josef’in yaşadığı olay bilinç arkamda duruyor ve ben bu oyuncuya müdahale etmeli miyim, federasyonun tekrar düşünüp bu konuyla ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Bu tür olaylarda futbolcular nasıl tepki vermeli. Yani sabit kalıp, gelen kişinin olayında darbeyi almayı mıyız, yoksa buna müdahale göstermeli miyiz? Bence bir önceki olayda federasyonun kararı, tekrar düşünmesi gereken bir karar. Futbolcular adına veya futbolun tüm bileşenleri adına, bu sadece futbolcular arasında değil, aynı zamanda taraftarlar arasında da.. İzmir’de yaşanan olayda güvenlik zafiyetini, duyduğumuz kadarıyla ambulans şoförüyle içeri yabancı madde sokulmuş. Bu da çok üzücü bir olay. O yüzden hepimiz düşünmeliyiz. Hepimiz Türkiye’deyiz, ülkemiz içerisinde futbol değerli bir marka. Bu markayı yukarıda tutmamız gerekiyor. Bunun için herkes kendine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor ve bileşenler olarak bir araya gelip bunu çözmeliyiz” diye konuştu.

"TFF ile görüşme talebinde bulunduk"

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme talebinde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Akyüz, “Sanıyorum sadece bize değil, bununla ilgili basına da çok fazla iş düşüyor. Basının da bu konuda fanatizmi aşağıya çekerek, futbolu değerli kılabilecek konuları konuşması gerekiyor. Sosyal medyanın işin içine girmesiyle insanlarda nefret daha çok arttı. Bu seviyeyi, 5 bileşenin bir araya gelip çözmesi gerekiyor. Biz, futbolcular tarafından bakacağız. Basın, basın tarafından, federasyon da federasyon tarafından bakacak, kulüpler de kendi penceresinden bakacak ve bir çözüm acilen bulmamız gerekiyor” dedi.