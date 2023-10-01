Sağanak hayatı olumsuz etkiledi, hazırlıksız çıkanlar ıslanmaktan kaçamadı

Sakarya’da aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede caddeleri sular altında bıraktı. Yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise yağmur altında yürümeyi tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Sakarya’da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve kısa süren sağanak, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde dakikalar içerisinde birçok caddeyi sular altında bıraktı. Adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yağış bazı caddeleri adeta göle çevirirken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.