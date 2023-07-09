Sağanak horona engel olamadı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 2. Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan vatandaşlar, sağanak yağışa aldırış etmeden horon oynadı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen 2. Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan vatandaşlar, sağanak yağışa aldırış etmeden horon oynadı.
Hendek Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2. Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali’nde yağmura yakalanan vatandaşlar, yağışa aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Vatandaşların engel tanımadığı horon sevgisinde onlarca kişi el ele tutuşarak müzik eşliğinde oynadı. Yağmur altında horon oynanan anlar renkli görüntülere sahne oldu.