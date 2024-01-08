Sağanak yağış Babaeski'de derelerin su seviyesini yükseltti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından etkisini gösteren yağmur, Babaeski'de derelerdeki su seviyesini artırdı.

Sağanak yağış Babaeski'de derelerin su seviyesini yükseltti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından etkisini gösteren yağmur, Babaeski’de derelerdeki su seviyesini artırdı.

Kırklareli genelinde dün akşam etkili olan sağanak yağmur, bazı derelerde su seviyesini yükseltti. Yağış sonrasında uzun zamandır sığ durumdaki Alpullu beldesindeki derenin ve Babaeski ilçe merkezinden geçen Şeytan Deresi’nin su seviyesi gözle görülür şekilde arttı. Yağmur taşkına ya da başka herhangi bir olumsuzluğa ise sebep olmadı.