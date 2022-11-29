Sağanak yağış kaza getirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, sağanak yağış sonucu kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Bülükkarıştıran Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. idaresindeki 59 DY 134 plakalı otomobil, yağışlardan dolayı kayganlaşan zeminin de tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı ve boş araziye uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla inen sürücü, yaralı olmadığını söyleyerek tedavi talebini reddetti. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Çamura saplanan araç, kurtarıcı yardımıyla çıkarıldı. Tek taraflı kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.