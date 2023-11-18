Sağanak yağış nedeniyle Üsküdar'da bahçe duvarı çöktü

Üsküdar’da yağışın etkili olması ile birlikte bir bahçenin duvarı büyük gürültü ile çöktü. Yıkılan taşlar sokağı kapattı. Üsküdar Belediyesi ekipleri sokak üzerinde çalışma başlattı.

Olay, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Eski Orta Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre etkili olan yağışla birlikte sokak üzerinde bir binanın yanında bulunan 8 metrelik bahçe duvarı çöktü. Duvarın yıkılması ile birlikte taşlar sokağı kapattı. Vatandaşlar sokak üzerinde ilerlemekte güçlük çekti. Bahçe duvarının çökmesi ile birlikte ihbar üzerine olay yerine Üsküdar Belediyesi ekipleri geldi. Belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.

“Bir ses geldi, deprem oluyor sandım”

Olay anında büyük bir gürültü duyan vatandaş Ali Çiftat, “Bir ses geldi, deprem oluyor sandım. Camdan baktığımda duvarın göçtüğünü gördüm. Tek başıma yaşıyorum burada, kimsem yok. Yağmurdan olduğunu düşünüyorum, deprem oluyor sandım” dedi.