Sağanak yağış öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağanak yağış uyarısıyla teyakkuza geçerek tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sağanak yağış öncesi hazırlıklar tamamlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağanak yağış uyarısıyla teyakkuza geçerek tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta sonu için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de Marmara Bölgesi ve Kocaeli’yi etkisi altına alması beklenen sağanak yağış ile fırtına öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir ve İSU ekipleri, 12 ilçede yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgara temizliklerini yaparken, motopomp ve kurtarma araçlarını teyakkuza geçirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman