Sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı en çok Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde belirginleşti. O anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.