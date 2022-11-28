Sağanak yağışta kayan tır yolu trafiğe kapattı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sağanak yağışta yaşanan kazada kayan tır, yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

Sağanak yağışta kayan tır yolu trafiğe kapattı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sağanak yağışta yaşanan kazada kayan tır, yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

Kaza, Muratlı-Büyüktarıştıran karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı’dan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki Tuncer B. idaresindeki 47 KT 285 plakalı tır, yağışlardan dolayı kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Ardından tarlaya düşen tır, yolun iki şeridini kapadı. Kazadan sonra sürücü kısa süreli şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, yoldaki trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak verilirken, kaza yapan tırın vinç yardımıyla kurtarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaların sıkça yaşandığı Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun biran önce onarılması bekleniyor.

Sağanak yağışta kayan tır yolu trafiğe kapattı
Sağanak yağışta kayan tır yolu trafiğe kapattı