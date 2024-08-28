Sağanak yağmur sonrası Finans Merkezinde AVM tavanı çöktü

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezini su bastı. Yaşanan olayda AVM'nin tavan kısmında çökme meydana geldi.

Sağanak yağmur sonrası Finans Merkezinde AVM tavanı çöktü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezini su bastı. Yaşanan olayda AVM’nin tavan kısmında çökme meydana geldi.

Olay, İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezinin tavanında su basması sonucu çökme meydana geldi. İçeride kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı engelledi. AVM yapımında çalışan işçiler ise durumu yetkililere bildirerek önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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