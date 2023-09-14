Sağır ve dilsiz yatalak hasta Sayide teyze yardım bekliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde yaşayan sağır dilsiz ve felç hastası 63 yaşındaki Sayide Ağır yardım bekliyor.

Çeltikçi köyünde yaşayan sağır ve dilsiz, felç hastası Sayide Ağır (63) yardım bekliyor. Komşusu için çalmadık kapı bırakmayan 66 yaşındaki astım hastası Nurhan Kaya, “Komşumun beyinde tümör var atak geçiriyor. Kendisi felç aynı zamanda sağır ve dilsiz yatalak hasta ben buna elimden geldiği kadar bakıyorum yetişemiyorum. Muhtarla her yere başvurduk. Bir sonuç alamadık. Kendisi 63 yaşında 8 ay önce felç geçirdi. Beyinde tümör var, kemoterapiye girmesi gerekiyormuş. Ameliyat olması lazım fakat başında kalacak insan yok. Benim bir çocuğum var tarlaya gidiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu.