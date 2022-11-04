Sağlık adına merak edilen her şey Radyo Başakşehir'de

Türkiye’nin en çok dinlenen internet radyolarından Radyo Başakşehir’de "Seda Aydın ile Sağlığın Ritmi" yoğun ilgiyle devam ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut’un konuk olduğu bu haftaki programda prostat büyümesi ve prostat kanseri konuşuldu.

Radyo programcısı Seda Aydın’ın hazırlayıp sunduğu "Sağlığın Ritmi", Radyo Başakşehir dinleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Seda Aydın’ın bu haftaki konuğu Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut oldu. Prostat büyümesi ve prostat kanserine dair konuların ele alındığı programda dinleyiciler, sorularını sosyal medya üzerinden de iletti. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği program, her perşembe günü saat 15.00 ila 16.00 arasında yayınlanıyor.

“Erken tanı çok önemli”

Programda prostat büyümesi ile prostat kanseri tanı ve tedavisi tüm yönleriyle konuşuldu. Ailede prostat öyküsü olan erkeklerin 40 yaşından, aile öyküsü olmayanların ise 45 yaşından itibaren düzenli kontrol yaptırmalarının önemine dikkat çeken Akbulut, “Prostat büyümesi şikayetleri başladığında veya 50 yaşından itibaren rutin kontrollere gelindiğinde bu şikayetleri kontrol altına alabilme ve tedavi edebilme seçeneklerine sahip olabildiğimiz için erken tanı çok önemli” şeklinde konuştu.