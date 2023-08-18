Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Gökçen Orhan için taziye mesajı yayınladı

Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesinde çalışma odasında ölü bulunmuştu. Vefat haberini öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsağlığı mesajı yayınladı.

Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesinde çalışma odasında ölü bulunmuştu. Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın vefat haberini öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.