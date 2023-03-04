Sağlık Bakanı Koca: 'Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 15 bin 119 hasta taburcu oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Afet şehirlerinden İstanbul’a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119’u taburcu oldu. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptığı incelemelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda “Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık” ifadelerini kullandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de incelemeler yapan Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık” dedi.

İstanbul’daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde toplantı gerçekleştiren Bakan Fahrettin Koca, sağlık hizmeti için kullanılan yapıların durumu ve hayata geçirilecek acil eylem planlarının ele alındığını söyledi. İstanbul’a nakledilen yaralı depremzedeler hakkında da bilgi veren Bakan Koca “Afet şehirlerinden İstanbul’a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119’u taburcu oldu. Bin 142 hastanın tedavisi, 169’u yoğun bakımda ve 973’ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.