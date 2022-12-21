Sağlık Bakanı Koca: 'KKTC Sağlık Bakanı Sayın Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC

Sağlık Bakanı Koca: KKTC Sağlık Bakanı Sayın Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC'de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun.

Sağlık Bakanı Koca: 'KKTC Sağlık Bakanı Sayın Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC
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Sağlık Bakanı Koca: "KKTC Sağlık Bakanı Sayın Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun."