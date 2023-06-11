Sağlık Bakanı Koca: 'Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetleri personelinin gerekli müdahaleler için görevi başında olduğunu belirterek “Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz” dedi.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası kentte birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık hizmetleri personelinin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu belirterek, “Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız; 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personeli gerekli müdahaleler için görev başında.” ifadelerine yer verdi.