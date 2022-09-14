Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

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