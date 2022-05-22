Sağlık Bakanlığı: 'Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Monkeypox (maymun çiçeği) hastalığının yakından takip edildiğini ve Türkiye'de bugüne kadar vaka görülmediğini açıkladı.

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  • 22.05.2022 11:34
  • Güncelleme: 22.05.2022 11:40
Sağlık Bakanlığı: 'Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Monkeypox (maymun çiçeği) hastalığının yakından takip edildiğini ve Türkiye’de bugüne kadar vaka görülmediğini açıkladı.

Maymun çiçeği hastalığına ilişkin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika’da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler DSÖ, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) çerçevesinde diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

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SHA Editör
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