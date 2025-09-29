Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı’na 15.247 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilmesi hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı’na Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre 15.247 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihlerini ise 29 Eylül - 06 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapacak. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri ise geçerli sayılmayacak.