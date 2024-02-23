Sağlık Bakanlığı tarafından 19 yeni doktor ataması gerçekleştirildi
Bilecik'e 19 doktor ataması gerçekleştirildi.
Bilecik’e 19 doktor ataması gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından doktor atamaları devam ediyor. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilçe hastanelerine de doktor atamaları gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine genel cerrahi, göz hastalıkları, nöroloji ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Toplum Sağlığı Merkezine 2 tabip olmak üzere 6 doktor ataması gerçekleştirildi. Osmaneli Devlet Hastanesine 1 aile hekimi, 2 tabip olmak üzere 3 doktor ataması gerçekleştirildi. Bozüyük Devlet Hastanesine 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 iç hastalıklar, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 tabip olmak üzere toplam 4 doktor ataması gerçekleştirildi. Söğüt Devlet Hastanesine 4 tabip, İnhisar İlçe Devlet Hastanesine 1 tabip, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine 1 tabip olmak üzere atamalar gerçekleştirildi’’ İfadelerine yer verildi.