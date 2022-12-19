Sağlık Bakanlığından sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın görev yaptığı iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir sahte doktorun görev yaptığı iddialarıyla medyada yer bulan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tüm personel hareketlerinin dijital ortamda takip edildiği ve habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, bu sebeple sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir korumda çalışması, maaş ve görev alması ve işlem yapmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Açıklamada, Ayşe Özkiraz’ın hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendisini tıp fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek ilgili kişileri yanılttığı ifade edildi. Ayrıca yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi ve tıbbi işlem yapmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Sahte doktor Özkiraz, 4 ay boyunca doktora refakat etmiş

Özkiraz’ın yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklara hastaneye gelerek ilgili doktora refakat ettiği belirtilen açıklamada, kendisinden şüphelenen uzman hekimin başhekimliğe ihbarda bulunduğu ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına konunun intikal ettirildiği vurgulandı. Açıklamada, Çerkezköy Devlet Hastanesinde görev yaptığı iddia edilen sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmediği bildirildi.

İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ne aykırılıklar bulunmaktadır."

Adli kovuşturması devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği bildirildi. Öte yandan, yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz’ın halen tutuklu olup, adli kovuşturmasının devam ettiği kaydedildi.