Sağlık çalışanı bu kez yavru köpeğin hayatını kurtardı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ’Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ sağlık personeli Yaren Kaygısız, tedaviye giderken yolda gördüğü yavru köpeğin hayatını kurtardı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde görevli olan sağlık personeli Yaren Kaygısız, hasta bakımına giderken trafiğin ortasında kalan yavru köpeği otomobillerin arasından kurtardı. Aracından inerek akan trafiğin ortasında ezilme tehlikesi geçiren yavru köpeği alarak hayatını kurtaran Kaygısız, “Köpeği gördüğüm de arabaların arasında koşturuyordu. O anda kendi aracımızı durdurduk. Gittim aldım ama başta korktu ve kaçtı. Sonra kendime alıştırınca kucaklayıp aldım. Hasta bir vatandaşımıza gittiğimiz ve bu yüzden fazla bir zamanımız olmadığı için yavru köpeği en yakın güvenli alana bırakmak zorunda kaldım" dedi.

Kaygısız’ın kameralara yansıyan görüntüleri ise yürekleri ısıttı.