Sağlık çalışanına saldırı anı dava dosyasına girdi

Ankara’da bir hastanede görevli tıbbi sekreter B.K., hasta yakını 3 kişi tarafından uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Başkentteki bir hastanede meydana geldi. Buna göre hastanenin çocuk acil bölümünde görevli B.K. ile hasta yakınları kan testi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırasında hasta yakınları B.K.’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle B.K, saldırganların elinden kurtarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 hasta yakanı hakkında, “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamalarından dava açtı.

’Saldırı anı kameralara yansıdı’

B.K.’nin saldırıya uğradığı anlar, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Dava dosyasının delilleri arasına giren kayıtlarda, tıbbi sekreterin tekme ve yumrukların hedefi olduğu görülüyor.

Dava açıldığını ve hasta yakınlarının sanık olarak yargılandıklarını söyleyen Avukat Ayşenur Çelik, "Müvekkil olayın hemen ardından giderek şikayetçi oluyor. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından soruşturmaya başlanıyor. İddianamenin kabulünün ardından da halen 12. Asliye Ceza Mahkemesinde davamız derdesttir. 2 celsesi bitmiş durumda hasta yakınları ilk duruşmaya geldiler beyanlarını verdiler, şuan sanık olarak yargılanmaktalar" ifadelerini kullandı.

Müvekkilin olayın ardından psikolojik yardım aldığını belirten Avukat Çelik, "Öncelikle müvekkil olayından hemen ardından 3 gün işe gidemedi. Müvekkilin eşi, çocukları bu durumdan çok kötü etkilendi. Müvekkil eve gittiğinde yüzünde gözünde ensesinde yaralarla eve gidiyor. Bunu gören çocukları etkileniyor. Kendisi zaten bugün ne yaşayacağım hastanede başıma ne gelecek korkusuyla yaşıyor. Kendisi de uzun süredir psikolojik yardım alıyor. Bu hayatının bir parçası olmuş durumda" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına karşı vatandaşlardan biraz daha anlayış beklediklerini söyleyen Avukat Ayşenur Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenebilmesi adına bir çok yasa çıkartıldı. Kasten yaralama katalog suç haline getirildi. Ancak hala hasta yakınlarından ve hastalardan sağlık çalışanlarına karşı olan şiddet bitmiyor, bitiremiyoruz. İnsanlardan biraz daha anlayış bekliyoruz."