Sağlık çalışanları ağaçların da bakımını yaptı

Bursa’daki sağlık çalışanları, 2013 yılında 200 fidan dikerek oluşturdukları ’Hayat Hastanesi Hatıra Ormanı’nı ziyaret ederek fidanların bakımını yaptı.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar’ın öncülüğünde Orhaneli yolundaki Hayat Hastanesi Hatıra Ormanını ziyaret ederek ağaçların bakımı ile birlikte alan temizliğini yaptı. Kabalar, "Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımız ile ilgili sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Geleceğe yeşil bir hatıra bırakmak için, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2013 yılında oluşturduğumuz ve toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızın bakımını ve çevre temizliğini yaptık. Sosyal sorumluluk bilinciyle ve geleceğe nefes olması için diktiğimiz fidanların sulanması, bakımı ve korunması da önemlidir. Geleceğe daha temiz ve daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.