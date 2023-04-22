Sağlık çalışanları çocuklarının bayram harçlıkları depremzede akranlarına

Ankara Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi doktor ve çalışanlarının çocukları bayram harçlıklarını deprem bölgesindeki akranlarına gönderme kararı aldı. Hastane hekimlerinin çocukları deprem bölgesindeki akranları için bir kampanya başlattılar. Çocuklar topladıkları paraları Hastane Başhekim Prof. Dr. Erden Kılıç’ı hastanesindeki makamında ziyaret ederek teslim ettiler.

Hastane hekimlerinden Göğüs Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Maden’in oğlu Metin Maden ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Elif Gözdemir’in oğlu Orhan Gözdemir’in öncülüğünde bir araya gelen doktor çocukları Fatma Betül Erol, Kıvanç Kılıç, Abdülkadir Erol, İbrahim Akın Lale, Muhammet Lale, Yusuf Lale ve Zehra Betül Yekbaşlı örnek bir kampanyaya imza attılar. Ramazan Bayramı dolayısıyla ailelerinin verdikleri harçlıkları deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönderme kararı aldılar.

“Kendilerine teşekkür ediyorum”

Başhekim Kılıç çocukların örnek davranışları nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu

“Bu çok örnek bir davranışınız. Bayram harçlıklarının devrem bölgesindeki kardeşlerine gönderilmesini talep ettiler. Ben de bunu memnuniyetle ulaştıracağım. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Topladıkları 2 bin lirayı hastane Başhekimi Prof.Dr. Erden Kılıç’a teslim ettiler. Teslimde konuşan Metin Maden, “Doktor çocukları olarak bu sene harçlıklarımızı deprem bölgesindeki akranlarımıza gönderme kararı aldık. Topladığımız 2 bin lira harçlıklarımızı teslim etmek üzere size teslim etmek istedik” dedi.