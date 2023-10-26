Sağlık çalışanları Gazze'deki vahşeti protesto etti

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, İsrail’in Gazze’deki vahşeti kınayarak uluslararası toplumu harekete geçirmek için çağrıda bulundu.

Tekirdağ’da sağlık çalışanları İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. Hastane önünde bir araya gelen Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, "Soykırıma hayır", "Bebekler ölüyor dünya susuyor", "Dünya susuyor hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlarla İsrail’e tepkisini dile getirdi.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Hüseyin Avni Yeniay, toplanan sağlık çalışanları adına yaptığı açıklamada, “Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz. Gazze’de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor, evladının cenazesini, bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor" dedi.